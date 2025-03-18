Задержанный за оскорбление участника СВО комик попал на видео

СК показал задержанного за оскорбление участника СВО комика Останина

Проведение следственных действий с комиком Артемом Останиным, пошутившим над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), попало на видео. Запись «Ленте.ру» показали в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах мужчину ведут на допрос к следователю. Он зачитывает причину задержания комика и начинает задавать ему вопросы.

Во вторник, 18 марта, силовики задержали Останина при попытке пересечь российскую границу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног из-за взрыва мины. Теперь по статье Уголовного кодекса Останину грозит до шести лет колонии.