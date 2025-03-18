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17:34, 18 марта 2025Силовые структуры

Задержанный за оскорбление участника СВО комик попал на видео

СК показал задержанного за оскорбление участника СВО комика Останина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Проведение следственных действий с комиком Артемом Останиным, пошутившим над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), попало на видео. Запись «Ленте.ру» показали в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах мужчину ведут на допрос к следователю. Он зачитывает причину задержания комика и начинает задавать ему вопросы.

Во вторник, 18 марта, силовики задержали Останина при попытке пересечь российскую границу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног из-за взрыва мины. Теперь по статье Уголовного кодекса Останину грозит до шести лет колонии.

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