Захарова сравнила разговор Путина и Трампа с хоккеем

Захарова сравнила переговоры Путина и Трампа с хоккейной шайбой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом с хоккеем. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Евросоюз талдычил про то, что "мяч на стороне Москвы". Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала она.

18 марта президенты России и США провели переговоры в телефонном формате. Диалог длился около двух часов, в ходе него стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта. В частности, российский лидер поддержал идею главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

До этого разговор Трампа и Путина оценил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, оба лидера продемонстрировали желание добиться мира на Украине.

