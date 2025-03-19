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13:42, 19 марта 2025Культура

Дочь Филиппа Киркорова посвятила пост в память о дедушке

Дочь Киркорова Алла-Виктория заявила, что дедушка всегда будет в ее сердце
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Дочь исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория высказалась о дедушке, народном артисте России Бедросе Киркорове. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам ребенка, ей «очень трудно» говорить о потере близкого человека. «Дедушка всегда будет в моем сердце, и всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал», — написала дочь Киркорова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову об уходе его отца.

Бедросу Киркорову было 92 года. О том, что отца не стало, сообщил в социальных сетях Филипп Киркоров: «Я больше не ребенок», — написал он.

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