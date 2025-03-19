Экспертные группы США и Украины встретятся в Саудовской Аравии

Зеленский и Трамп договорились о встрече экспертных групп в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский договорились, что экспертные группы их стран встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

По ее словам, стороны условились работать над расширением режима прекращения огня на Украине.

«Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту», — зачитала Левитт текст совместного заявления госсекретаря США Марко Рубио и помощника американского главы по нацбезопасности Майка Уолца.

Также пресс-секретарь Белого дома уточнила, что Трамп в полной мере проинформировал Зеленского о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным и ключевых вопросах, которые обсуждались во время этой беседы. В ближайшие дни в Саудовской Аравии соберутся технические группы, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря на пути к полноценному режиму прекращения огня, подчеркнула Левитт. Трамп и Зеленский согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности.

Ранее Дональд Трамп в соцсети написал, что его телефонный разговор с Владимиром Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины. Политик также оценил разговор с украинским лидером, отметив, что он прошел «очень хорошо».

Накануне глава Белого дома назвал разговор с Путиным очень продуктивным. Он отметил, что процесс урегулирования на Украине теперь идет в полную силу. В ходе прошедших переговоров российский президент назвал ключевое условие для урегулирования украинского конфликта. По его словам, для завершения кризиса необходимо полное прекращение военной помощи Киеву.