Трамп раскрыл цель разговора с Зеленским

Трамп: Разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины

Телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Большая часть беседы была основана на вчерашнем телефонном разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным, целью которого было согласовать запросы и потребности как России, так и Украины», — написал американский лидер.

Трамп также оценил разговор с украинским лидером, отметив, что он прошел «очень хорошо».

Ранее Зеленский анонсировал разговор с Трампом. Он добавил, что ожидает услышать от главы Белого дома детали его переговоров с Путиным.