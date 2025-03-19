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16:28, 19 марта 2025Мир

Белый дом назвал время начала разговора Трампа с Зеленским

Белый дом: Трамп поговорит с Зеленским в 17:00 мск
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters в среду, 19 марта.

«Президент Трамп проведет телефонный разговор с президентом Зеленским в 10:00 утра [17:00 по московскому времени] в среду», — сообщил агентству представитель Белого дома.

Ранее Зеленский анонсировал разговор с Трампом. Он добавил, что ожидает услышать от американского лидера детали его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Также украинский лидер заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева.

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