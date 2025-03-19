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13:32, 19 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала охотившуюся за недвижимостью одиноких пенсионеров банду «черных риелторов»

В Смоленской области ФСБ задержала пять черных риелторов, обманувших пенсионеров
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

В Смоленской области ФСБ задержала пятерых членов банды так называемых «черных риелторов» (отчуждавших имущество граждан). Об этом в Telegram-канале со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, целями преступников являлись одинокие пожилые люди с недвижимостью в собственности, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие тяжелые заболевания. Аферисты втирались в доверие ради получения доверенности на свое имя, позволявшей совершить сделки с недвижимостью. Затем имущество перепродавали для придания сделке законного вида, а похищенные деньги распределяли между собой.

Установлено, что в числе недавних приобретений мошенников оказалась квартира в городе Гагарине стоимостью свыше 1,8 миллиона рублей. Все участники преступной схемы задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о задержании мошенницы, которая наживалась на жителях Биробиджана, желавших обосноваться в Сочи. Обещая им квартиру у моря, она сумела заработать десятки миллионов рублей.

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