Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:09, 19 марта 2025Ценности

Кайли Дженнер снялась в латексных нарядах для рекламы

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в латексных платьях для рекламы бренда Khy
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilmami_lani

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенных нарядах для рекламы собственного модного бренда Khy. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница предстала на размещенных кадрах в латексных платьях черного и белого цвета на тонких бретелях. В то же время Дженнер отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

При этом звезде сделали укладку с завитыми в локоны волосами и яркий мейкап. На кадрах знаменитость позировала, сидя в кабриолете BMW.

Ранее в марте Кайли Дженнер показала грудь в откровенном латексном наряде. Предпринимательница показала снимок, на котором предстала в откровенном платье красного цвета.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дипломатия вернулась!» Как в России отреагировали на итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Освобожденное российскими военными село оказалось практически разрушено

    Кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ

    В России предложили ввести неделю отпуска за одно достижение

    Врач объяснил вещие сны

    Учительницу физкультуры арестовали за секс с 15-летним футболистом

    Стало известно возможное название российского лунного скафандра

    Боец СВО лишился выплат из-за ошибки в базе данных

    Фон дер Ляйен предупредила о скором наступлении нового миропорядка

    Евросоюз впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше