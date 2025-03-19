Командир «Ахмата» рассказал о маскировавшихся под бойцов ВСУ участниках операции «Поток»

Алаудинов: Участники прорыва в Суджу по газопроводу маскировались под ВСУ

Участники операции «Поток», в ходе которой был осуществлен прорыв в Суджу Курской области по газопроводу, маскировались под бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося на униформу их опознавательный знак — синий скотч. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Для того, чтобы создать панику в их [ВСУ] рядах, чтобы они не понимали, что случилось, кто наступает, пока они разбираются, мы нанесли максимальный урон. Для этого и применялись опознавательные знаки в виде синей изоленты», — сообщил он.

По словам Алаудинова, участники операции должны были дезориентировать бойцов ВСУ, внушив, что наступают их же подразделения. Кроме того, военных с синим скотчем не стали бы атаковать украинские беспилотники. Генерал-лейтенант подчеркнул, что после суток маскировки российские солдаты вернули свои опознавательные знаки в виде красного скотча.

Ранее участники операции «Поток» также рассказали, что обманывали бойцов ВСУ, говоря на украинском языке. По их словам, солдаты противника обнаружили проникновение в тыл только спустя полтора часа.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Российские войска пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.