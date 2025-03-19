Натравившая на прохожего алабая россиянка получила срок в колонии

В Нижегородской области натравившую на прохожего алабая женщину осудили на 7 лет

В Нижегородской области Выксунский городской суд приговорил натравившую алабая на прохожего местную жительницу к семи годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Женщина признана виновной по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Свою вину она признала частично и выплатила пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал ее возместить потерпевшему моральный вред, заплатив ему 800 тысяч рублей.

Как установил суд, 4 августа 2024 года осужденная поссорилась с прохожим и отдала своей собаке команду «Фас!». Алабай сорвался и напал на мужчину. Он повалил пострадавшего на землю и вцепился ему в горло. Однако, несмотря на это, женщина продолжила командовать животным, приказывая ему атаковать. В результате потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение Выксунской центральной районной больницы с телесными повреждениями. Ему была оказана своевременная медицинская помощь.

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