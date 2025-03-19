Владелец «Лукойла» опроверг сообщение о покупке «М.Видео-Эльдорадо»

Миллиардер Алекперов заявил об отсутствии интереса к покупке «М.Видео-Эльдорадо»

Российский миллиардер Вагит Алекперов, владелец нефтяной компании «Лукойл», опроверг интерес к покупке бизнеса компании «М.Видео-Эльдорадо». Об этом со ссылкой на слова самого бизнесмена и пресс-службу «Лукойла» пишет РБК.

Алекперов объяснил, что таких планов у него не было и нет, а ретейлер не представляет для него интереса. Представитель нефтяной компании добавил, что ее структуры или топ-менеджеры также не рассматривают возможность такой сделки.

О готовящейся сделке со ссылкой на источники, близкие к менеджменту «М.Видео», 13 марта сообщил Telegram-канал «Жирные коты». Причем источники уверяли, что будущие новые владельцы, структуры Алекперова, уже начали переводить средства на счета продавцов.

На следующий день «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о докапитализации и поступлении от новых акционеров 11,5 миллиарда рублей. Имена инвесторов не раскрывались. При этом гендиректор группы Феликс Либа ранее анонсировал изменения на всех уровнях корпоративного управления, в том числе в совете директоров и топ-менеджменте.

