Пассажиров самолетов предупредили об одной опасной для жизни привычке

Daily Mail: Врач посоветовал пассажирам гулять по самолету каждые пару часов

Американский кардиолог предупредил пассажиров самолетов об одной опасной для жизни привычке во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Дипака Бхатта из Нью-Йорка, нельзя постоянно сидеть на месте во время долгих перелетов, поскольку отсутствие активности может привести к образованию тромбов. Это чревато возможным сердечным приступом и другими осложнениями.

«Каждые пару часов, если есть возможность, прогуливайтесь взад-вперед по проходу и немного потянитесь», — посоветовал врач.

Ранее исследователи предупредили, что привычка пить алкоголь перед полетом на самолете для создания праздничного настроения может быть опасна для жизни. Уточняется, что употребление алкоголя перед сном в самолете создает тяжелую нагрузку на сердце из-за снижения количества кислорода в крови и учащения пульса.