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19:41, 19 марта 2025Путешествия

Пассажиров самолетов предупредили об одной опасной для жизни привычке

Daily Mail: Врач посоветовал пассажирам гулять по самолету каждые пару часов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Американский кардиолог предупредил пассажиров самолетов об одной опасной для жизни привычке во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Дипака Бхатта из Нью-Йорка, нельзя постоянно сидеть на месте во время долгих перелетов, поскольку отсутствие активности может привести к образованию тромбов. Это чревато возможным сердечным приступом и другими осложнениями.

«Каждые пару часов, если есть возможность, прогуливайтесь взад-вперед по проходу и немного потянитесь», — посоветовал врач.

Ранее исследователи предупредили, что привычка пить алкоголь перед полетом на самолете для создания праздничного настроения может быть опасна для жизни. Уточняется, что употребление алкоголя перед сном в самолете создает тяжелую нагрузку на сердце из-за снижения количества кислорода в крови и учащения пульса.

Вот это да!
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