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04:43, 19 марта 2025Мир

Полицейские рассказали о шоке при виде тела Марадоны

TN: Полицейские рассказали о пережитом при виде тела Марадоны шоке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Napolipress / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудники полиции, которые первыми увидели тело умершего аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказали о пережитом шоке от его внешнего вида. Об этом сообщает издание TN.

«Его живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался», — сообщил полицейский Лукас Фариас в ходе слушаний по делу о смерти футболиста. Другой свидетель, Лукас Борхе, отметил такую же деталь.

Утверждается, что в момент смерти на Марадоне были надеты черная футболка и спортивные шорты. По словам адвоката дочерей Марадоны Фернандо Бурландо, наблюдавший за футболистом медицинский персонал находился на втором этаже и не слышал его жалоб. При этом в доме Марадоны, добавил юрист, царили хаос и антисанитария.

Ранее Диего Армандо Марадона-младший сделал заявление о смерти отца. Сын спортсмена посчитал, что его отца убили. «У меня есть мысли на этот счет, но я не могу их высказать. Они бросили отца на произвол судьбы, когда можно было что-то сделать», — рассказал он.

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