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09:25, 19 марта 2025Силовые структуры

Потерпевшие отказались знакомиться с 400 томами дела о теракте в «Крокусе»

ТАСС: Большинство потерпевших отказались знакомиться с делом о теракте в Крокусе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Большинство потерпевших от теракта в концертном зале «Крокус сити холл» решили не знакомиться с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Потерпевшие отказались от своего права на изучение собранных следствием материалов в 400 томах, доверившись адвокатам, добавила их представитель Людмила Айвар.

В настоящее время с делом знакомятся обвиняемые и их защитники. К маю они должны закончить, и дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего фигуранты предстанут перед судом.

В ходе следствия было допрошено свыше 1700 потерпевших и еще 800 свидетелей.

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил, что следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, преступления, подобные теракту в подмосковном концертном зале, очень тщательно и долго планируются.

Вот это да!
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