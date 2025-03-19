Появилось видео разговора вернувшихся из украинского плена российских военных с родными

МО показало видео разговаривающих с родными военных, вернувшихся из плена

Минобороны России показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными, которые разговаривают по телефону с родными. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На видео запечатлены моменты звонков солдат дочерям, женам и другим родственникам.

«Сегодня вернулся я из плена. Встретили меня очень хорошо, очень много эмоций», — сказал один из военнослужащих. Другой боец выразил благодарность родным и тем, кто пытался вернуть его домой.

Об обмене военнослужащими в формате 175 на 175 стало известно сегодня, 19 марта. В качестве жеста доброй воли российская сторона также выдала Украине 22 тяжелораненого бойца. Вернувшимся солдатам оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.