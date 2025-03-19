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19:01, 19 марта 2025Россия

Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 4250 квадратных метров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Площадь пожара на атакованной после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нефтебазе на Кубани выросла до 4250 квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Чиновники сообщили, что к тушению возгорания в Кавказском районе края привлекли пожарные поезда и почти 400 спасателей. Огнем охвачены три объекта на территории нефтебазы.

«Увеличена группировка, привлеченная для ликвидации возгорания», — рассказали в оперштабе.

Вооруженные силы Украины атаковали пункт перевалки нефти в ночь на 19 марта. Сделано это было после того, как президент России Владимир Путин принял предложение Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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