Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 4250 квадратных метров

Площадь пожара на атакованной после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нефтебазе на Кубани выросла до 4250 квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Чиновники сообщили, что к тушению возгорания в Кавказском районе края привлекли пожарные поезда и почти 400 спасателей. Огнем охвачены три объекта на территории нефтебазы.

«Увеличена группировка, привлеченная для ликвидации возгорания», — рассказали в оперштабе.

Вооруженные силы Украины атаковали пункт перевалки нефти в ночь на 19 марта. Сделано это было после того, как президент России Владимир Путин принял предложение Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.