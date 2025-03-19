Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры

Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин обратился к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву с просьбой зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры. Об этом пишет РИА Новости.

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — обратился к сидящему в первом ряду Медведеву Путин, цитирует корреспондент агентства.

Заседание коллеги Генпрокуратуры состоялось 19 марта. В ходе него обсуждался широкий спектр тем, в том числе борьба с коррупцией и экстремизмом, противодействие терроризму, а также противоправные действия украинских военных в отношении жителей Курской области.

Ранее Медведев, комментируя телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что не верит Украине в вопросе прекращения огня. По его мнению, миссия Вашингтона заключается в том, чтобы разъяснить Киеву суть договоренностей с Москвой.