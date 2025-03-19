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16:24, 19 марта 2025Силовые структуры

Росгвардейцы задержали пособников украинских телефонных аферистов

В Туле росгвардейцы задержали пособников украинских телефонных аферистов
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Росгвардия

В Туле росгвардейцы задержали пособников телефонных аферистов, находящихся на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Ими оказались два брата 2001 и 2006 годов рождения. Во время обыска у них изъяли 1,5 миллиона рублей, мобильные телефоны, жесткие диски и другие вещи, которые могут помочь при расследовании дела.

По версии правоохранителей, подозреваемые передавали украинским телефонным мошенникам персональные данные россиян. Эта информация потом использовалась для обмана жителей России.

Ранее в Ингушетии сотрудники полиции задержали пособника террористов.

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