В Туле росгвардейцы задержали пособников украинских телефонных аферистов

В Туле росгвардейцы задержали пособников телефонных аферистов, находящихся на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Ими оказались два брата 2001 и 2006 годов рождения. Во время обыска у них изъяли 1,5 миллиона рублей, мобильные телефоны, жесткие диски и другие вещи, которые могут помочь при расследовании дела.

По версии правоохранителей, подозреваемые передавали украинским телефонным мошенникам персональные данные россиян. Эта информация потом использовалась для обмана жителей России.

Ранее в Ингушетии сотрудники полиции задержали пособника террористов.

