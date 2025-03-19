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14:12, 19 марта 2025Мир

Россия довела до США нюансы по теме перемирия

Песков: Россия довела до США нюансы, касающиеся предложенного перемирия
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия довела до США озвученные российским президентом Владимиром Путиным нюансы, касающиеся предложенного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом перемирия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те нюансы в контексте возможного прекращения огня, о которых упоминал президент Путин», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что эти вопросы не являются объектом публичных обсуждений и «подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне».

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики.

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