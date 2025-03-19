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11:03, 19 марта 2025Экономика

Россиянам напомнили еще об одном способе приобрести квартиру

Россиянам напомнили о семейной ипотеке для вторичного жилья в регионах
Мария Черкасова

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Россияне смогут воспользоваться программой «Семейная ипотека» для вторичного жилья в регионах. Об этом в разговоре с Life напомнил основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов.

С 1 апреля льготная программа будет распространена в регионах с низким уровнем строительства нового жилья. Там строится мало новых домов, поэтому купить первичное жилье по ипотеке со ставкой шесть процентов практически невозможно.

Также юрист Елена Кузнецова напомнила, что молодые семьи могут получить социальные выплаты на покупку жилья или погашение ипотеки. Для участия в программе у семьи должны быть доходы, позволяющие получить кредит на покупку квартиры, или накопления, которых хватит для оплаты оставшейся суммы сверх социальной выплаты. Также необходимо подтвердить, что семья нуждается в жилье.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов от расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 30 процентов для семей без детей. Площадь недвижимости для расчета выплаты составляет 42 квадратных метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на человека для семьи из трех и более человек.

В России выдача семейной ипотеки за год увеличилась в полтора раза. В феврале россияне взяли семейную ипотеку на 181 миллиард рублей, что стало на 60 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего банки выдали 32 тысячи льготных кредитов.

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