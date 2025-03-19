Трамп раскрыл Зеленскому подробности своего разговора с Путиным

Зеленский сообщил, что Трамп поделился с ним подробностями разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп поделился с ним подробностями своего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Политик рассказал главе Украины о ключевых вопросах, которые обсуждались в беседе с Путиным. Зеленский отметил, что одним из первых шагов к полному прекращению конфликта может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. «Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение», — написал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Также Трамп и Зеленский во время телефонного разговора сошлись во мнении о том, что мира на Украине можно достичь.