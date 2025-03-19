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03:21, 19 марта 2025Бывший СССР

Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя

Трамп заявил, что Россия окружила ВСУ и получила преимущество на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российская армия получила преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

Глава Белого дома объяснил, что выгодное положение образовалось из-за окружения украинской группировки войск. По его словам, в котле оказались около 2,5 тысячи бойцов ВСУ. «Они в плотном кольце, это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — добавил американский лидер.

Ранее офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник раскрыл, что десятки офицеров стран НАТО и иностранных наемников ВСУ попали в окружение в Курской области. По его словам, они работали наводчиками. «И бог знает сколько там наемников, все с паспортами стран Запада, как на подбор», — заявил он.

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