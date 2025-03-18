Десятки командиров НАТО попали в окружение в Курской области

Офицер США Крапивник: Десятки командиров НАТО попали в окружение под Курском

Десятки офицеров стран НАТО и иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в Курской области, заявил офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник. Его цитирует «Комсомольская правда».

По его словам, под Курском может быть около 30-40 офицеров Североатлантического альянса, которые работали наводчиками. «И бог знает сколько там натовских наемников, все с паспортами стран Запада, как на подбор», — заявил отставной офицер.

Крапивник подчеркнул, что большая часть наемников прибыла из Польши, также есть военные из Финляндии и Великобритании.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что большинство попавших в окружение иностранных военнослужащих ВСУ являются англоязычными специалистами широкого профиля. Комментируя возможную численность наемников в Курской области, он ограничился словом «много».

Кроме того, по его словам, пять-шесть ученых неизвестного профиля ездят по региону с личной охраной.