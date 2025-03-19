Трансплантация фекалий помогла 53-летнему футбольному тренеру вылечиться от рака

NBC: Онколог Майкл Оверман вылечил пациента от рака с помощью пересадки фекалий

53-летнему футбольному тренеру из США Тиму Стори удалось вылечиться от рака благодаря экспериментальному методу лечения — трансплантации фекалий. Историю американца опубликовало издание NBC.

Четыре года назад у Стори диагностировали рак тонкой кишки третьей стадии. Спустя два года и несколько сложных курсов химиотерапии ему сообщили, что лечение не помогло и ему осталось жить всего несколько месяцев. Тогда Стори согласился на пересадку кала. Мужчине провели трансплантацию фекалий от человека, на поздней стадии рака полностью излечившегося с помощью иммунотерапии.

Онколог Майкл Оверман, занимающийся лечением Стори, на которого не подействовала иммунотерапия, предположил, что мужчине может помочь трансплантация кишечного микробиома пациентки, у которой был рак прямой кишки и которая вылечилась после иммунотерапии.

В общей сложности на это экспериментальное лечение согласились 15 пациентов Овермана с поздней стадией рака. Они в течение месяца перенесли несколько пересадок кала в кишечник от донора с хорошей реакцией на иммунотерапию, а пять из них получали дополнительные дозы перорально еще в течение шести месяцев. Однако только у трех участников наступила ремиссия, и Стори был среди них. Благодаря лечению у него наступила ремиссия.

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