Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 19 марта 2025Забота о себе

Трансплантация фекалий помогла 53-летнему футбольному тренеру вылечиться от рака

NBC: Онколог Майкл Оверман вылечил пациента от рака с помощью пересадки фекалий
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

53-летнему футбольному тренеру из США Тиму Стори удалось вылечиться от рака благодаря экспериментальному методу лечения — трансплантации фекалий. Историю американца опубликовало издание NBC.

Четыре года назад у Стори диагностировали рак тонкой кишки третьей стадии. Спустя два года и несколько сложных курсов химиотерапии ему сообщили, что лечение не помогло и ему осталось жить всего несколько месяцев. Тогда Стори согласился на пересадку кала. Мужчине провели трансплантацию фекалий от человека, на поздней стадии рака полностью излечившегося с помощью иммунотерапии.

Онколог Майкл Оверман, занимающийся лечением Стори, на которого не подействовала иммунотерапия, предположил, что мужчине может помочь трансплантация кишечного микробиома пациентки, у которой был рак прямой кишки и которая вылечилась после иммунотерапии.

Материалы по теме:
Рак можно диагностировать на ранних стадиях. Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
Рак можно диагностировать на ранних стадиях.Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
11 ноября 2022
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

В общей сложности на это экспериментальное лечение согласились 15 пациентов Овермана с поздней стадией рака. Они в течение месяца перенесли несколько пересадок кала в кишечник от донора с хорошей реакцией на иммунотерапию, а пять из них получали дополнительные дозы перорально еще в течение шести месяцев. Однако только у трех участников наступила ремиссия, и Стори был среди них. Благодаря лечению у него наступила ремиссия.

Этой осенью я смог вернуться к работе впервые за четыре года. Я снова работаю футбольным тренером в школе. Это моя страсть. Я так скучал по этому, когда делал паузу. Теперь у меня такое чувство, будто у меня появился второй шанс на жизнь

Тим Сторифутбольный тренер

Ранее стала известна история британки Тайлер Лэйси, которая пережила инсульт в 23 года и которую спасла подруга, заметившая странности в ее речи. Девушка вспомнила, что у ее родственника, который пережил инсульт, сразу после него возникли похожие симптомы — проблемы с речью.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    В Британии сообщили о несогласованности деталей по прекращению огня

    Сборная России разгромила Гренаду в товарищеском матче

    США и Украина обсудили расширение режима прекращения огня

    Трамп раскрыл Зеленскому подробности своего разговора с Путиным

    Дзюба оценил первый с 2021 года матч за сборную России

    Экспертные группы США и Украины встретятся в Саудовской Аравии

    Военблогер сообщил о ликвидации двух украинских командиров в Харьковской области

    Россиянка ответила на звонок из «Росфинмониторинга» и лишилась миллионных накоплений

    США опубликовали тысячи секретных документов о покушении на Кеннеди. Что там говорится о причастности спецслужб СССР к этому делу?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше