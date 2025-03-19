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20:46, 19 марта 2025Мир

В Белом доме определились с передачей разведданных Украине

Левитт: США продолжат передавать Украине разведданные в целях обороны
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

США продолжат передавать Украине разведывательные данные, но в целях обороны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает агентство Reuters.

«Предоставление Украине разведывательных данных в том, что касается обороны, продолжится», — отметила представитель Белого дома.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня на Украине.

По данным авторов материала, приостановка военной помощи будет временной мерой, поскольку они возобновятся после заключения мирного соглашения, в котором «Киев должен согласиться на ограничения своего военного потенциала».

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