В Кремле анонсировали согласование новых контактов России и США

Песков: 19 и 20 марта РФ и США согласуют даты новых контактов и переговорщиков

19 и 20 марта Россия и США согласуют даты новых контактов и переговорщиков, которые примут в них участие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как раз в эти часы — и сегодня, и завтра — будут дополнительные согласования точных дат следующих контактов и составов», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков заверил, что Кремль сможет проинформировать об этом после согласования. По его словам, в настоящее время «работа продолжается».

18 марта пресс-секретарь президента сообщил, что российская сторона еще не определилась с кандидатурой своего главного переговорщика, который будет вести контакты с США.

