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13:53, 19 марта 2025Мир

В Кремле опровергли слова Трампа о теме помощи Украине в разговоре с Путиным

Песков: Тема остановки помощи Украине затрагивалась в разговоре Путина и Трампа
Семен Александров (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Тема остановки военной помощи Украине затрагивалась в ходе разговора Владимира Путина и американского лидер Дональда Трампа. Слова главы Белого дома о том, что этот вопрос не обсуждался, опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Тема продолжения военных поставок очень важная, она затрагивалась вчера, вместе со всеми другими упомянутыми вами аспектами», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, прекращение военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном, однако этот вопрос не будет обсуждаться публично.

Ранее президент США заявил, что российский лидер не просил у него прекратить поставки оружия Украине. По его словам, они о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали.

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