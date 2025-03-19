В Кремле опровергли слова Трампа о теме помощи Украине в разговоре с Путиным

Песков: Тема остановки помощи Украине затрагивалась в разговоре Путина и Трампа

Тема остановки военной помощи Украине затрагивалась в ходе разговора Владимира Путина и американского лидер Дональда Трампа. Слова главы Белого дома о том, что этот вопрос не обсуждался, опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Тема продолжения военных поставок очень важная, она затрагивалась вчера, вместе со всеми другими упомянутыми вами аспектами», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, прекращение военной помощи Киеву будет стоять высоко в повестке переговоров между Москвой и Вашингтоном, однако этот вопрос не будет обсуждаться публично.

Ранее президент США заявил, что российский лидер не просил у него прекратить поставки оружия Украине. По его словам, они о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали.

