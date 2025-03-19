В МИД России сделали жесткое предупреждение Западу по Украине

МИД РФ: Отправка миротворцев на Украину расценивается как участие в конфликте

Отправка западного «миротворческого» контингента на Украину будет расцениваться как прямое вовлечение в конфликт. Об этом заявила и.о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, текст ее выступления опубликован на официальном сайте российского МИД.

«Для России абсолютно неприемлемо размещение на Украине военных контингентов других государств под любым "флагом", будь то иностранные войска, военные базы или же некие "миротворческие операции", которые предлагают те, кто слово "миротворчество" и "мир" вообще изъяли из своего лексикона, да и политической практики в целом», — отметила дипломат.

Жданова подчеркнула, что если западные страны направят свои войска на Украину, то это будет означать их «прямое вовлечение в вооруженный конфликт с Россией». Она также указала на то, что в этом случае Москва «будет реагировать всеми имеющимися средствами».

Ранее газета i со ссылкой на военные источники сообщила, что спецназ Великобритании был приведен в готовность в случае возможной отправки на Украину в рамках потенциальной «миротворческой» миссии. Отмечается, что приказ распространился в том числе на резервистов сил специального назначения.

