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14:50, 19 марта 2025Бывший СССР

В офис Зеленского не пустили собравших подписи в поддержку Порошенко депутатов

Нардеп Геращенко: В офис Зеленского не пустили собравших подписи за Порошенко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутатов Верховной Рады, собравших подписи в поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), не пустили в здание офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ирина Геращенко.

«Среда — выходной день в офисе? Полчаса депутаты [партии Порошенко] "Европейской солидарности" ждут ответа от охраны, кто на Банковой отвечает за общение с гражданами. Депутаты обошли несколько помещений, ни в одном нет работников», — говорится в публикации.

Нардеп добавила, что представители оппозиции пускали в здание администрации даже во время президентства Виктора Януковича.

Ранее партия Порошенко «Европейская солидарность» обвинила офис Зеленского в попытке исключить бывшего лидера страны из политического процесса. В пресс-службе объединения заявили, что украинские силовые структуры открыли новое уголовное производство для дискредитации Порошенко и блокировании его политической деятельности.

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