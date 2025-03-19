В Турции связали задержание мэра Стамбула с визитом Эрдогана в США

«Ъ»: Время задержания мэра Стамбула связано с визитом Эрдогана в США

Время задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу связано с предстоящим визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации турецкого лидера.

«После поездки арест Имамоглу мог бы смотреться крайне двусмысленно. А так президент демонстрирует уверенность в своих действиях», — отметил собеседник издания.

По данным источника, президент США Дональд Трамп также «активно занимается перекройкой существующей, далеко не идеальной политической системы Америки». Неназванный чиновник добавил, что задержание мэра Стамбула может быть попыткой не только закрыть ему путь в президенты, но и «зачистить поле для возвращения Стамбула под контроль Партии справедливости и развития».

Ранее в Стамбуле разгорелись протесты против задержания мэра города.