Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 19 марта 2025Мир

В Турции связали задержание мэра Стамбула с визитом Эрдогана в США

«Ъ»: Время задержания мэра Стамбула связано с визитом Эрдогана в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nazilcan Bulus / Globallookpress.com

Время задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу связано с предстоящим визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации турецкого лидера.

«После поездки арест Имамоглу мог бы смотреться крайне двусмысленно. А так президент демонстрирует уверенность в своих действиях», — отметил собеседник издания.

По данным источника, президент США Дональд Трамп также «активно занимается перекройкой существующей, далеко не идеальной политической системы Америки». Неназванный чиновник добавил, что задержание мэра Стамбула может быть попыткой не только закрыть ему путь в президенты, но и «зачистить поле для возвращения Стамбула под контроль Партии справедливости и развития».

Ранее в Стамбуле разгорелись протесты против задержания мэра города.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    Трамп согласился с Зеленским в одном вопросе

    Белый дом объяснил желание завладеть энергообъектами Украины

    Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетическим объектам России

    Бывший вратарь сборной СССР раскритиковал матч России с Гренадой фразой про чукчей

    Дзюба установил рекорд по голам за сборную России

    Россиянин запер соседку по общежитию и поджег дверь

    Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном

    Трамп согласился помочь Зеленскому по одному вопросу

    В Белом доме определились с передачей разведданных Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше