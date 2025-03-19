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14:24, 19 марта 2025МирЭксклюзив

Названо условие для включения Евросоюза в диалог по украинскому конфликту

Политолог Коньков: ЕС может подключиться к диалогу по Украине в вопросе санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может подключиться к диалогу по урегулированию конфликта на Украине в вопросе санкций, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Условие для включения ЕС в разговор политолог назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда диалоговый формат перезапустился между Россией и Соединенным Штатами, то изначально он носил двусторонний характер. Однако когда поднимались вопросы относительно роли Европейского союза, то американцы говорили, что к вопросу санкций Европейский союз может подключиться в контексте урегулирования украинского кризиса. Это единственное основание для того, чтобы Евросоюз подключать к этому диалогу, но и то совершенно очевидно, не на самых ранних стадиях», — заявил Коньков.

При этом политолог отметил, что для России диалог с Евросоюзом явно не в числе приоритетных.

«Потому что конструктивной позиции ЕС не демонстрировал. Брюссель, Лондон и некоторые другие страны как будто бы, наоборот, ужесточают риторику. И в этом отношении они снижают шансы для своего включения в конструктивное мирное урегулирование», — заключил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что официальные лица США сообщили европейским коллегам, что Европейский союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине. Американская сторона считает участие европейского объединения необходимым, поскольку Россия хочет отмены санкций, введенных им, в рамках сделки.

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