«РВ»: ВС России завершают разгром ВСУ в поселке Лобковом

Вооруженные силы (ВС) России завершают разгром подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Лобковом Запорожской области. Подробности продвижения Российской армии сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что этот поселок станет уже пятым, перешедшим под контроль ВС России за последние несколько дней.

«Севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвигаясь вдоль посадок к городу Орехову», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Вооруженные силы России после взятия под контроль Пятихаток зачищают три населенных пункта — Малые Щербаки, Щербаки и Степовое. В частности, бойцы 247-го полка Воздушно-десантных войск взяли под контроль населенный пункт Пятихатки и продвинулись к Лобковому.