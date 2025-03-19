Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:38, 19 марта 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили подробности продвижения ВС России в Запорожской области

«РВ»: ВС России завершают разгром ВСУ в поселке Лобковом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России завершают разгром подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Лобковом Запорожской области. Подробности продвижения Российской армии сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что этот поселок станет уже пятым, перешедшим под контроль ВС России за последние несколько дней.

«Севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвигаясь вдоль посадок к городу Орехову», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Вооруженные силы России после взятия под контроль Пятихаток зачищают три населенных пункта — Малые Щербаки, Щербаки и Степовое. В частности, бойцы 247-го полка Воздушно-десантных войск взяли под контроль населенный пункт Пятихатки и продвинулись к Лобковому.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США

    Сухогруз с людьми на борту оторвало от причала в Ленобласти

    На Украине назвали условие для остановки мобилизации

    Военкоры сообщили подробности продвижения ВС России в Запорожской области

    Главный тренер сборной России Карпин захотел провести матч против США

    В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую

    Саперы ВС России нашли много «колокольчиков» под Курском

    В Турции начался кастрюльный бунт после задержания мэра Стамбула

    В российском городе пенсионерка взобралась на крышу из-за бездействия УК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше