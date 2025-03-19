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13:44, 19 марта 2025Мир

Возвращение на пост израильского министра нацбезопасности объяснили

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир вернулся из-за ударов по Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Oren Ben Hakoon / Reuters

Бывший министр национальной безопасности Израиля и глава ультраправой партии «Еврейская сила» Бен-Гвир вернулся на пост после возобновления ударов по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Правительство единогласно утвердило предложение Нетаньяху о повторном назначении депутата Кнессета Бен-Гвира на должность министра национальной безопасности», — указали в офисе премьера.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала премьер-министра палестинского движения ХАМАС Иссама ад-Даалиса.

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