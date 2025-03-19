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19:59, 19 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

ВСУ обстреляли жителей Суджи кассетными боеприпасами

«Лента.ру»: ВСУ обстреливают Суджу кассетными боеприпасами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Кадр: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают жилые кварталы Суджи кассетными боеприпасами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», побывавший в освобожденном городе вместе с бойцами добровольческой бригады имени Александра Невского.

По его словам, в городе и его окрестностях до сих пор остаются сотни мирных жителей. Особенно тяжелая ситуация складывается в центральной части Суджи, доступ в которую затруднен из-за разрушения городской инфраструктуры.

Как рассказали «Ленте.ру» бойцы, занятые эвакуацией гражданских, пока спасатели и медики не могут добраться до самых простреливаемых районов Суджи. Многим из оставшихся там жителей не хватает еды, лекарств, предметов первой необходимости. Кто-то ранен и не в силах передвигаться самостоятельно.

Ранее в среду, 18 марта, сообщалось, что за сутки из Суджанского района вывезли 36 человек. Общее число эвакуированных составляло чуть более 500.

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