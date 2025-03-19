ВСУ устраивали склады с боеприпасами в школах и детских садах Курской области

ТАСС: ВСУ устраивали склады с боеприпасами в школах и детсадах Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивали склады с боеприпасами в школах и детских садах Курской области. Об этом сообщает ТАСС, публикуя соответствующие кадры из российского приграничья.

По данным агентства, ВСУ складировали в соцобъектах артиллерийские снаряды и выстрелы к противотанковым ракетным комплексам.

Подобные склады российские военные обнаружили также на территории Дома культуры в Курской области.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о складе боеприпасов ВСУ в гражданской больнице под Суджей. По его словам, там были найдены ящики из-под гранат и противотанковых комплексов.