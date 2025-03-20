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20:50, 20 марта 2025Ценности

21-летняя звезда сериала The Last of Us снялась для Vogue

21-летняя актриса Белла Рамзи снялась для британской версии журнала Vogue
Мария Винар

Фото: Paolo Roversi / Vogue

Британская актриса Белла Рамзи снялась для британской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, 21-летняя звезда популярного сериала The Last of Us («Одни из нас») попозировала перед камерами в белом льняном костюме и рубашке люксового бренда Ralph Lauren. Кроме того, на ней были туфли с кружевами, галстук-бабочка и полупрозрачные перчатки. В качестве украшений она выбрала ожерелье De Beers и массивное кольцо с кристаллами Swarovski.

В то же время девушка примерила бархатное платье с расклешенной короткой юбкой и объемными рукавами из ассортимента марки Louis Vuitton. После этого она переоделась в атласный белый жакет, рубашку с большим воротником и шорты с воланами.

Известно, что автором снимков для Vogue стал модный фотограф Паоло Роверси.

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании французского люксового бренда Balenciaga.

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