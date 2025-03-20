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11:09, 20 марта 2025Забота о себе

45-летний мужчина обнаружил шишку на плече и оказался болен раком

Independent: Мужчина ушел из жизни через 2 года после обнаружения шишки на плече
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Фото: Rosem Morton / Reuters

45-летний IT-специалист Габор Кабач, живший в Великобритании, обнаружил на плече небольшую шишку, которая оказалась симптомом смертельно опасного заболевания. Его историю опубликовало издание Independent.

Странную шишку заметила мать мужчины, когда он гостил у семьи в Венгрии. Кабач записался к местному доктору, который посоветовал ему обратиться за лечением по возвращении в Великобританию. Мужчина прошел обследования, которые выяснили, что он болен редким видом рака кости — саркомой Юинга.

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Кабачу сделали операцию и удалили из плеча и руки опухоль размером с мяч для гольфа. Однако спустя год выяснилось, что рак распространился на кости по всему телу. По прогнозам врачей, мужчине оставалось жить не более полугода. Он ушел из жизни спустя два года после постановки диагноза.

Ранее стала известна история 53-летнего футбольного тренера из США Тима Стора, которому удалось вылечиться от рака тонкой кишки третьей стадии благодаря экспериментальному методу лечения. Онколог Майкл Оверман, занимавшийся его лечением, предположил, что ему может помочь трансплантация фекалий пациентки, которая болела раком и вылечилась после иммунотерапии.

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