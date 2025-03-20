Администрацию Байдена обвинили в убийстве восьми миллионов кур

Левитт обвинила администрацию Байдена в убийстве восьми миллионов кур

Администрация бывшего президента США Джо Байдена убила почти восемь миллионов кур по всей стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети Х.

По словам Левитт, это спровоцировало перебои в поставках яиц и рост цен. Она назвала происходящий в Соединенных Штатах «яичный кризис кризисом Байдена». По ее словам, действующий американский лидер Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства США Брук Роллинз работает над решением этой проблемы.

Ранее США обратились к Дании и другим странам ЕС с вопросом о возможности поставки яиц на американский рынок. Запрос от Минсельхоза США к европейским коллегам поступил на фоне резкого взлета цен на яйца. Оптовая стоимость этого продукта в Штатах сейчас бьет рекорды на фоне вспышки птичьего гриппа у кур.