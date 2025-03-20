Депутат Рады задал Зеленскому вопрос о «красных линиях» после разговора с Трампом

Депутат Дубинский спросил Зеленского о «красных линиях» после беседы с Трампом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский после разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом задался вопросом о «красных линиях», о которых ранее заявлял Киев. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«А куда делись красные линии?» — написал он, комментируя итоги беседы Зеленского и Трампа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Также накануне Зеленский по итогам разговора с главой Белого дома согласился прекратить удары ВСУ по российским энергетическим объектам.

Несколькими днями ранее на Украине заявили, что у Киева есть три «красные линии» на предстоящих переговорах. Первая из них — признание утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Третья красная линия — ограничение численности Вооруженных сил.