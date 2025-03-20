Доступность квартир в России оценили

Level Group: 75 % россиян не могут позволить себе купить квартиру

Большинство россиян (75 процентов) не могут позволить себе купить квартиру. Доступность жилья для граждан в стране оценили эксперты Level Group, результаты опроса передает «Газета.Ru».

При этом 44 процента респондента-родителя заявили о потребности в улучшении жилищных условий. Однако лишь 10 процентов участников исследования планируют купить квартиру.

40 процентов опрошенных многодетных семей признались, что решились бы взять ипотеку под 6 процентов годовых только с доходом от 150 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц, еще 36 процентов назвали приемлемой сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц, а 25 процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин отметил, что при средней стоимости «квадрата» в новостройке комфорт-класса в Москве 377 тысяч рублей ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 12 миллионов рублей и максимальный срок 30 лет со ставкой 6 процентов составит 72 тысячи рублей. В таком случае банк требует, чтобы семейный доход составлял не менее 145 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве резко вырос спрос на ипотеку. По данным Росреестра, в феврале выдачи ипотечных кредитов в столице выросли до рекордных 11 тысяч сделок.