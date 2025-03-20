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09:49, 20 марта 2025Мир

Эрдоган отказался от встречи с лидерами Евросоюза

Hürriyet: Эрдоган отказался от встречи с лидерами Евросоюза в Брюсселе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от встречи с лидерами Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Об этом сообщает турецкая правительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«После визита [в Анкару] премьер-министра Польши [Дональда] Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдет в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что причиной такого решения турецкие чиновники называют «отсутствие ясности» у европейских чиновников.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна готова поддержать становление ЕС новым центром силы, в случае если НАТО развалится в результате нынешней политики США. По его словам, Анкара и Брюссель должны выработать единую архитектуру безопасности.

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