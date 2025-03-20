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21:20, 20 марта 2025Мир

Евросоюз обвинили в затягивании конфликта на Украине

Евродепутат Вилимски обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине любой ценой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, заявил, что Евросоюз стремится затягивать украинский конфликт любой ценой. Его слова приводит ТАСС.

Вилимски обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине и подчеркнул, что объединение нарушает суверенитет европейских стран и игнорирует мирную позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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«Это абсолютная наглость. Виктор Орбан действует в интересах своего народа и привержен миру. Но вместо того чтобы уважать это, ЕС обращается с Венгрией так, как будто ее не существует», — возмутился он.

Ранее сообщалось, что Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 миллиардов евро. «Страны, находящиеся далеко [от России], не видят угрозы так явственно, как соседи», — приводит La Stampa слова одного из источников.

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