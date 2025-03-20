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05:49, 20 марта 2025Мир

Госсекретарь США раскрыл просьбу Зеленского к Трампу

Рубио: Зеленский в беседе с Трампом запросил у него дополнительные системы ПВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом запросил дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, опубликованном на сайте Белого дома.

«Президент Зеленский запросил дополнительные системы противовоздушной обороны (...), особенно зенитно-ракетные комплексы Patriot», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Трамп согласился сотрудничать «в поиске доступных систем, особенно в Европе».

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что вероятность полного прекращения огня на Украине через две недели невелика. Калачев заметил, что американской стороне хотелось бы завершить конфликт как можно скорее, а России — на своих условиях, из-за чего и возникает некоторое противоречие.

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