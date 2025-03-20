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01:10, 20 марта 2025Мир

Израиль объявил о начале наземной операции в Газе

ЦАХАЛ начала наземные операции в центре и на юге сектора Газа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии.

«За прошедшие сутки войска ЦАХАЛ начали целенаправленные наземные действия в центральной и южной части сектора Газа с целью расширения зоны безопасности и создания частичного буфера между северной и южной частью Газы. В рамках наземных действий войска расширили свой контроль дальше к центру коридора Нецарим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада «Голани» разместиться на юге и «останется готовой к операциям» в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Армия Израиля снесла бывший наблюдательный пост России в Сирии на Голанских высотах.

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