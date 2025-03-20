Медведев оценил шансы западных компаний вернуться в Россию

Медведев: Западным компаниям будет трудно вернуться в Россию

Ушедшим с российского рынка западным компаниям будет трудно вернуться обратно после смягчения санкций в отношении РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбеза) Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Он назвал низкой вероятность массового возращения компаний из стран «Большой семерки» (G7). Пока никто из западных концернов не обращался насчет этого к российским властям и профильным ведомствам. На данный момент, подчеркнул Медведев, иностранные компании лишь «прощупывают почву».