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19:41, 20 марта 2025Россия

Мирные жители пострадали при атаках украинских БПЛА на российский регион

При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали три мирных жителя
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Графовка — Репяховка движущийся автомобиль атакован вражеским беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавший самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь», — написал он.

Еще один дрон ударил по служебному автобусу, который ехал по дороге Святославка — Илек-Кошары. Пострадала супружеская пара, их доставили в Ракитянскую ЦРБ. У мужчины выявили минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки. У его супруги — минно-взрывная травма множественные осколочные ранения руки, ноги и грудной клетки.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности о ходе боев с Вооруженными силами Украины на белгородском направлении. По информации ведомства, ВСУ потеряли до 150 человек, а также четыре танка и другую технику.

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