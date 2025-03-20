Мужчина удивился странному подарку от ресторана после ужина

Пользователь Reddit под ником InfiniteOutfield после ужина в ресторане получил странный подарок от заведения — горячее полотенце. В комментариях пользователи в шутливой форме попытались угадать, для чего понадобился этот предмет.

Мужчина опубликовал снимок, на котором видно свернутое полотенце на тарелке. «Барбекю-ресторан дал мне горячее полотенце после моего ужина», — подписал фото пользователь.

«А ты пробовал его нарезать? Вероятно, это торт», «Ах, послеобеденное жевательное полотенце. Надеюсь, ты не оскорбил их используя его другим способом?», «Похоже на буррито с обморожением», — пошутили участники обсуждения в комментариях.

Другой пользователь под ником alien4649 объяснил, для какой цели выдаются подобные предметы в других странах. «В Японии такие полотенца называются "{{осибори||Специальные салфетки, которые подают непосредственно перед принятием пищи для протирания лица и рук.}}". Они теплые зимой и прохладные летом. Иногда даже имеют легкий аромат. Их реже можно найти в более дешевых ресторанах, где используются простые бумажные полотенца, завернутые в пластик. Кстати, многие авиакомпании, особенно в Азии, выдают их пассажирам в бизнес-классе», — отметил он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился фотографией своего кактуса и отметил, что растение изменилось после того, как он бросил курить. В комментариях участники обсуждения поздравили мужчину с отказом от вредной привычки.