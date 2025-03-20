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07:52, 20 марта 2025Наука и техника

Найден способ снижения болевых ощущений

PAIN Reports: Зрительные иллюзии могут уменьшить восприятие боли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Немецкие ученые доказали, что восприятие боли можно уменьшить с помощью зрительных иллюзий. Эксперимент показал, что если человек концентрируется на резиновой руке вместо своей настоящей, болевые ощущения ослабевают. Результаты исследования опубликованы в PAIN Reports.

Работа основана на феномене иллюзии резиновой руки. Обычно эта иллюзия возникает, если искусственная конечность и спрятанная настоящая рука подвергаются одинаковому тактильному воздействию. Однако ученые из Университетской клиники Бохума использовали иной метод: они нагревали спрятанную руку, одновременно подсвечивая искусственную красным светом.

В эксперименте приняли участие 34 добровольца. Их левую руку прятали за экран, а перед ними устанавливали резиновую копию, освещаемую красным светом. Реальную руку нагревали до болевого порога, а участники фиксировали уровень неприятных ощущений. Результаты показали, что в условиях иллюзии испытуемые ощущали боль слабее.

Ученые объясняют эффект тем, что мозг начинает воспринимать резиновую руку как часть тела, снижая интенсивность болевых сигналов. Также возможную роль играет визуальная анальгезия — феномен, при котором наблюдение за телом во время боли уменьшает ее восприятие.

Авторы исследования считают, что этот метод можно адаптировать для лечения хронических болей и посттравматических синдромов, связанных с нарушенной чувствительностью.

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