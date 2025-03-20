Найдена альтернатива точке G

Секс-коуч Джиджи Энгл назвала альтернативу зоне Графенберга, которую называют точкой G — зоне внутри вагины, стимуляция которой может принести женщине особенное удовольствие. Об этом сообщает Metro.

Она рассказала, что существует так называемая зона КУВ (клитор/уретра/внутренняя стенка вагины). Она находится там же, где, как считалось, располагается точка G. «Если вы поместить палец внутрь влагалища и будете массировать его по направлению к пупку, вы найдете эту зону. Это место, где клитор, уретра, стенка влагалища встречаются структурно», — говорит коуч.

Она порекомендовала считать КУВ не точкой, а скорее зоной, и посоветовала массировать ее, нежно воздействуя пальцами по направлению к пупку. «Когда вы дотронетесь до этой зоны, она будет похожа на углубления в грецком орехе — тогда вы поймете, что находитесь в нужном месте, и сможете поэкспериментировать с надавливанием и ощущениями, чтобы увидеть, что нравится вашей партнерше», — порекомендовала специалистка.

При желании стимулировать зону КУВ пенисом Энгл предложила заниматься сексом в позе по-собачьи. Она также предупредила, что при такой стимуляции может возникнуть желание помочиться — специалистка призвала не бояться его.

Ощущения, которые вы испытаете, не похожи на стимуляцию клитора. Это менее интенсивное и более глубокое ощущение, но, очевидно, оно будет очень разным для каждой. Оно может дать вам действительно удовлетворяющее сексуальное ощущение, но нет никакой гарантии, что оно приведет вас к оргазму

Джиджи Энгл секс-коуч

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