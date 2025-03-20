Названа причина ухудшения сна весной

Психолог Даутович: Продолжительность светового дня влияет на сон

Весной труднее засыпать, и сон становится более беспокойным, считает психолог Натали Даутович. В беседе с HuffPost она назвала причины этого явления.

По словам эксперта, на качество сна влияет множество окружающих факторов. Она уточнила, что весной, когда продолжительность светового дня увеличивается, а температура воздуха на улице и в помещениях становится выше, часто появляются проблемы со сном. Психолог объяснила, что организму может понадобиться время, чтобы адаптироваться к новым условиям. «Наше тело любит режим. Цикл сна и бодрствования очень чувствителен к постоянству, поэтому любые изменения могут быть разрушительными», — предупредила Даутович.

Кроме того, психолог отметила, что ухудшение сна весной может возникнуть из-за аллергической реакции, вызванной цветением деревьев. Также, по ее словам, причина может быть в изменении режима. Она пояснила, что в теплое время года люди обычно позже ложатся спать.

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